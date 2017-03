Spezzati cavi e fibra ottica, decine di case isolate in Valceresio

Foto varie

Molti disagi si sono registrati a partire da ieri pomeriggio tra Arcisate e Bisuschio a causa di un guasto alla rete telefonica causato da lavori di scavo nell’area interessata dai cantieri della ferrovia Arcisate Stabio.

“Il danneggiamento – si legge in una nota inviata da Telecom, l’operatore principalmente coinvolto dal problema – ha riguardato di alcuni cavi in fibra ottica e in rame ad elevata potenzialità trasmissiva avvenuto ieri nelle zone di Arcisate e Bisuschio da parte di terzi”.

Il problema ha interessato decine di utenze e anche diversi servizi pubblici, con particolari disagi per i servizi sanitari.

“Da questa mattina la sede aziendale di Arcisate, in via Campi Maggiori, è in difficoltà a causa di un guasto che ha coinvolto sia la rete telefonica, sia la rete dati – ha spiegato la direzione di Asst-Settelaghi – Il guasto è correlato ad alcuni lavori che si stanno svolgendo in zona e che non sono di competenza di questa Amministrazione. Gli operatori in servizio negli ambulatori, nel CUP, nel Punto prelievi e nella sede territoriale stanno cercando di ridurre al minimo l’impatto sugli utenti, ma molte operazioni sono precluse o stanno comunque subendo dei rallentamenti. Si invitano i cittadini a rivolgersi per le pratiche più urgenti alle altre sedi aziendali”.

Telecom – che ha avviato un’azione per l’accertamento delle responsabilità e il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti – spiega che l’incidente, particolarmente grave, ha avuto ripercussioni sul traffico voce fisso, mobile e internet dei clienti circoscritti nelle zone dei due comuni.

I tecnici dell’azienda sono prontamente intervenuti sul posto per riparare i cavi danneggiati e stanno lavorando senza soluzione di continuità per ripristinare tutti i servizi nel più breve tempo possibile.