Sport, musica e ambiente: il doposcuola amplia l’offerta

Attività sportiva nelle ore del doposcuola. Parte in via sperimentale a Varese un progetto che interesserà, dal prossimo anno, tutti gli alunni che usufruiscono dei servizi parascolastici comunali.

Si comincia con una delle iniziative allo studio dell’assessorato ai Servizi educativi del Comune di Varese per rendere ricca e diversificata l’offerta nell’anno scolastico 2017/2018. L’idea è quella di offrire alle famiglie varesine e ai bambini delle elementari un servizio di doposcuola all’avanguardia, moderno che possa coniugare attività ludiche a quelle formative.

Le prime scuole a sperimentare l’attività sportiva sono la Marconi in cui da ieri, e per tutti i giovedì dalle 14 alle 15, si svolgerà un’ora di educazione fisica. Da oggi invece l’ora di attività sportiva parte nella scuola primaria Locatelli e dal 14 marzo al via anche nella scuola Medea per tutti i martedì fino alla fine dell’anno scolastico.

A presentare questa novità l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio che insieme al sindaco Davide Galimberti questa mattina ha fatto visita alla scuola Materna Jolanda Trolli di Avigno dove i bambini sono stati coinvolti in un progetto di educazione alimentare legato alla scoperta della frutta di stagione.

«Diamo il via ad un nuovo cammino ricco di cambiamenti da realizzare con entusiasmo e nella consapevolezza che il benessere dei bambini e delle bambine della nostra città sia la vera priorità – dichiara l’assessore Dimaggio -. L’intento del Comune di Varese è di garantire alle famiglie la possibilità affinché ognuno possa scegliere in base alle proprie esigenze, con la certezza di poter usufruire di servizi che diano garanzia di una completa copertura oraria e che assicurino un ambiente educativo ricco di stimoli, opportunità e cura. Siamo sicuri che saremo in grado di stringere insieme quel patto educativo che ci veda uniti nel delineare percorsi condivisi per la crescita serena dei nostri bambini e delle nostre bambine».

Tra le novità in arrivo dal prossimo anno ci sarà anche l’introduzione della conoscenza e della cura dell’ambiente. In questo caso i bambini impareranno a fare un orto didattico, saranno impegnati in visite nel quartiere e in città, si realizzeranno laboratori alimentari e percorsi con le Guardie Ecologiche Volontarie. Ci saranno poi le attività creativo-espressive: laboratori pittorici, manipolativi – storytelling musicale – uso e riuso di materiali. Infine i bambini che frequentano il dopo scuola saranno coinvolti in corsi di educazione stradale, laboratori di educazione civica per la costituzione del consiglio comunale dei bambini. In diverse occasioni poi il pomeriggio sarà dedicato ad escursioni sul territorio o all’organizzazione di feste a tema stagionale. In questi momenti verranno coinvolti anche i genitori, per creare significative opportunità di confronto e partecipazione.

«Il tempo pomeridiano del bambino è pensato come un momento significativo a cui dare valore e contenuti – insiste l’assessore Dimaggio – anche la strutturazione degli spazi è organizzata secondo campi di interesse e luoghi dell’esperienza, affinché i bambini possano trovare la giusta risposta ai loro bisogni, sapientemente guidati da un’intenzionale regia degli educatori».