Stagione finita per Luca Campani

Le speranze di rivedere in campo Luca Campani da qui al termine del campionato di basket sono definitivamente sfumate. Il lungo di origine reggiana, assente dai parquet fin dallo scorso novembre, dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico al ginocchio infortunato, quello sinistro.

Lo ha annunciato la stessa Pallacanestro Varese, mettendo così fine alle ipotesi sulla salute dell’ala pivot italiana, alla sua seconda stagione in maglia Openjobmetis. La decisione è stata presa dopo un’ulteriore visita, visto che a ogni tentativo di rientro in allenamento, Campani ha dovuto fare i conti con dolore e versamenti dell’articolazione.

Luca dovrà così subire un’altra operazione in atroscopia che prevede uno stop di circa tre mesi: campionato quindi concluso e futuro incerto per il giocatore, il cui contratto con Varese scade a fine giugno. A seguire il comunicato completo.

«La Pallacanestro Openjobmetis Varese comunica che il giocatore Luca Campani in questi giorni è stato sottoposto a rivalutazione specialistica sul ginocchio sinistro in seguito a trauma contusivo distorsivo, avvenuto in occasione della gara contro il Rosa Radom di FIBA Basketball Champions League del 16 novembre scorso.

Il centro biancorosso, seguendo le indicazioni dello specialista ortopedico, ha lavorato ogni giorno per un lungo periodo riabilitativo al fine di raggiungere un completo e definitivo recupero funzionale che gli consentisse di rientrare in campo al più presto. Al termine di tale percorso non si sono però evidenziati i miglioramenti sperati.

Alla luce dei risultati emersi, Campani dovrà quindi sottoporsi ad un intervento chirurgico in artroscopia.

I tempi di recupero saranno di circa tre mesi».