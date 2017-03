Statale 336, chiusura della rampa di Case Nuove

336 superstrada gallarate

Da lunedì 3 a venerdì 7 aprile, nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 5,00, Anas ha disposto la chiusura delle rampe di ingresso ed uscita dello svincolo di Case Nuove (Somma Lombardo) dal km 1,750 al km 2,250 della strada statale 336 ‘dell’Aeroporto di Malpensa’, con deviazione del traffico sullo svincolo precedente.

Sarà inoltre chiusa la corsia di marcia della statale, in direzione A8, dal km 1,100 al km 1.400.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di posa delle barriere di sicurezza laterali nel tratto interessato.

L’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde, gratuito, 800 841 148.