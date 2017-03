Stati d’essenza allo Spazio Cesare da Sesto

Studio Giulia Scandolara

Sarà un week end denso di eventi quello che propone Spazio Cesare da Sesto. Ad un soffio dalla chiusura della mostra dell’artista coreana Youngju Oh, sabato 25 marzo alle ore 17.00 inaugura una nuova esposizione, questa volta dedicata alla pittrice Giulia Scandolara.

Lo storico Spazio di Piazza Mazzini sarà il contenitore di una selezione di dipinti di grandi dimensioni che propongono la poetica ricorrente dell’artista, la sua pittura sciamanica dettata da un’urgenza per lo più spirituale che ne condiziona il gesto pittorico. Parallelamente, un luogo d’eccezione come la chiesetta di San Vincenzo, sita sempre in Sesto Calende, accoglierà della pittrice un’opera site specific in dialogo con l’antico fascino degli affreschi che ne caratterizzano l’essenza.

Domenica 26 marzo l’artista offrirà al pubblico la propria conoscenza conducendo due workshop di arte terapia, un’occasione imperdibile per chi voglia percorrere un’esperienza densa e coinvolgente attraverso la pratica artistica.