Stefano Lanna nuovo comandante della Polizia Locale

Le foto di Malnate

Si è conclusa la procedura di selezione per l’assunzione del nuovo Comandante della Polizia Locale di Malnate. Nel mese di gennaio infatti, Vincenzo Cannarozzo è giunto al termine della sua carriera lavorativa e si è attivata subito la procedura per la nuova selezione.

Il Sindaco di Malnate, Samuele Astuti, commenta: «Diamo il benvenuto nella comunità di Malnate al nuovo Comandante. Si è trattata di una selezione stringente, con 78 candidati ammesse alla prova preselettiva al termine della quale è risultato vincitore Stefano Lanna. Abbiamo avuto modo di svolgere già una riunione alla presenza dell’Assessore Giorgio Fortis e della dottoressa Pietri, Segretario Generale del Comune per iniziare a discutere delle priorità riguardanti la sicurezza».

L’assunzione del nuovo Comandante fa parte di un più ampio piano per la sicurezza a Malnate che prevede settimana prossima l’incontro dell’Amministrazione Comunale col Prefetto e il Questore e la presentazione di un progetto a fronte di un bando di finanziamento presentato dal Comune.

«Del piano sicurezza predisposto dalla Giunta – prosegue Astuti – fanno parte anche l’incontro di aggiornamento periodico alla presenza del Prefetto di Varese e del Questore sullo stato della sicurezza a Malnate e la partecipazione al bando sicurezza di Regione Lombardia attraverso il quale chiediamo i fondi per il potenziamento della rete di videosorveglianza. Insomma, l’attenzione sul tema della sicurezza prosegue incessantemente».

«Voglio ringraziare – conclude il sindaco Astuti – l’assessore Fortis per il lavoro svolto anche sul tema della Polizia Locale di concerto con me nel quadro più ampio della sicurezza a Malnate; gli agenti per il lavoro svolto quotidianamente e in questo frangente di tempo intercorso durante la selezione. E ancora una volta il comandante Cannarozzo, grande esempio di professionalità per tutti. Non mi resta che augurare buon lavoro al dott. Lanna».