Strade: «Più sicurezza con la nuova rete regionale»

Nuova rete stradale regionale

«L’accordo che ho firmato ieri con Anas ci garantisce maggiori risorse che investiremo nella sicurezza delle strade lombarde che ci prendiamo in carico come Regione. Obiettivo chiaro: garantire un servizio stradale piu’ efficiente per i nostri cittadini».

Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, tornando sull’importante accordo, siglato ieri, che ha avviato la nascita della nuova rete stradale lombarda.

IL DETTAGLIO PER VARESE – Di seguito l’elenco delle strade che passano nella provincia di Varese e che entreranno a far parte della nuova Rete stradale lombarda. Accanto alla numerazione sono indicati nome e le province che toccano.

– SPEXSS527 BUSTESE (MB, VA, CMM)

– TGVA (A60) TANGENZIALE DI VARESE (VA)

– SPEXSS233 VARESINA (CMM, CO, VA)

– SP1 DEL CHIOSTRO DI VOLTORRE (VA)