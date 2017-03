Stramilano: corre per Milano e su Twitter

L'edizione numero 46 è stata dedicata a Fabio Cappello, il giovane runner venuto a mancare al termine della Stramilano Half Marathon dello scorso anno ricordato con l'hashtag #corriamoperfabio.

In poco tempo è diventato uno dei Twitter Trending Topics, perché si sa che “socializzare” fa ormai parte di noi e #Stramilano non è solo un appuntamento ma ormai una vera e propria tradizione. Alle 9.00 in punto oltre 50mila persone erano pronte ai blocchi di partenza in Piazza Duomo a Milano per correre alla stracittadina più famosa d’Italia.

Galleria fotografica Stramilano 2017 4 di 5

L’edizione numero 46 è stata dedicata a Fabio Cappello, il giovane runner venuto a mancare al termine della Stramilano Half Marathon dello scorso anno ricordato con l’hashtag #corriamoperfabio.

Come ogni evento che si rispetti ha avuto la sua madrina: Giusy Versace, atleta e campionessa paralimpica che ha preso parte alla corsa con la sua associazione Disabili No Limits Onlus.

Gli atleti amatoriali e professionisti, i giovani e gli appassionati di running hanno potuto scegliere tra tre gare in programma: Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon.