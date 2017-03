“Straordinariamente donna” al teatro Sociale

claudia donadoni

In occasione della Giornata internazionale dedicata alle donne il teatro Sociale Delia Cajelli di Bustro Arsizio ospita uni spettacolo interpretato e diretto da Claudia Donadoni e musicato dalla chitarra di Pippo Mortillaro. L’appuntamento è nel foyer del teatro a partire dalle 19,30 di mercoledì 8 marzo. Ultimi biglietti disponibili al prezzo scontato di 15 euro, anzichè 25, in vendita al bistrot del teatro. Sarà possibile anche prendere parte all’aperitivo organizzato dal teatro.

Qual è la figura della donna nel mondo contemporaneo? Come pensano le donne? Quali paure? Quale ruolo? Madre, moglie, amica, amante. Viaggio in parole e musica, per chitarra e voce alla scoperta dell’universo femminile. Denominatore comune: l’ironia come arma fondamentale per parlare, alleggerire e riflettere creando un possibile punto di vista alternativo.

Un modo agile per comunicare contenuti salienti senza dimenticare di prendersi un po’ meno sul serio. Lo spettacolo, della durata di un’ora e 20 circa, alterna affabulazioni a musiche di sottofondo e canzoni tutte al femminile appartenenti al repertorio classico italiano.