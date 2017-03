Strisce pedonali che si illuminano in viale dei Mille

Viale dei mille varese

Per rendere le strade di Varese più sicure il Comune inaugura, in viale dei Mille, un attraversamento pedonale con strisce che si illuminano al passaggio del pedone.

Il primo punto completato è quello in viale dei Mille, di fronte al cinema Nuovo, divenuto tristemente famoso perché il 14 settembre del 2016 un ragazzo investì e uccise la 17enne Giada Molinaro.

In tutta la città si sta potenziando anche il sistema di illuminazione, con l’installazione di postazioni fisse di rilevamento della velocità per le quali è stata inoltrata richiesta di autorizzazione alla prefettura e che riguarderanno un tratto di viale Europa, la provinciale della Rasa e Valle Luna, l’installazione di rilevatori fissi che controllino le violazioni ai semafori negli incroci tra via Sacco e via Verdi, viale Aguggiari e viale Ippodromo e in via Caracciolo, infine per migliorare la visibilità delle nostre strade si sta provvedendo al potenziamento dell’illuminazione pubblica in città.