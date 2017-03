Striscione contro le adozioni gay ai “5 Ponti”

Foto varie

“La vostra adozione è la nostra estinzione”. Scritta in spray nero su sfondo bianco: un lenzuolo a mo’ di striscione è stato affisso questa notte ai “5 Ponti” di Busto Arsizio.

La scritta è apparsa sul cavalcavia dell’importante snodo cittadino, sul tratto che dl Sempione si immette lungo il viale della Gloria.

Il contenuto riguarda il dibattito in corso proprio in questi giorni sulla stampa nazionale in merito ai diversi casi di adozione di minori da parte di coppie omosessuali, e alle relative decisioni di alcuni tribunali su questo tema.

Gli striscioni, messi durante la notte, erano ancora visibili in mattinata, nel giorno in cui in città si terrà una manifestazione legata al mondo Glbti.

Foto varie

Si tratta di un gazebo in programma per oggi, sabato 11 marzo dalle 15 alle 19, in piazza San Giovanni a Busto.

L’evento si chiama “Busto Arsizio Pride Square” e avrà l’obiettivo di sensibilizzare sui temi vicini alle persone LGBTI (acronimo internazionalmente riconosciuto che indica le persone Lesbiche, Gay, Bisex, Trans, Intersex) e per promuovere il Varese Pride 2017, parata dell’orgoglio LGBTI che attraverserà le strade del centro di Varese il 17 giugno.