Striscioni di benvenuto per Papa Francesco

Grande attesa per la visita di Papa Francesco a Milano e Monza sabato 25 marzo. Striscioni di benvenuto al Papa di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza sono installati a Milano in corso XXII Marzo (altezza piazza Emilia) e piazza San Pietro in Gessate e, a Monza, all’ingresso di Villa Reale e del Parco dove sabato si celebrerà la messa del Pontefice.

E’ scaricabile da www.confcommerciomilano.it la locandina dedicata a Papa Francesco da diffondere negli esercizi commerciali.

A Monza, con l’Unione commercianti, pubblici esercizi e ristoratori predispongono offerte e menu specifici e via Carlo Alberto si colora di giallo nelle fioriere per festeggiare l’arrivo del Papa.

A Lissone è stato individuato un percorso che faciliti il passaggio dalle principali vie commerciali della città e indirizzi i fedeli dalla stazione di Lissone al Parco e viceversa; inoltre, lungo le vie San Rocco, Leopardi e Pacinotti, ristoratori e bar potranno allestire postazioni ristoro per la vendita dei prodotti.

L’Unione commercianti di Monza ha anche ottenuto la possibilità per gli operatori commerciali ed i propri dipendenti di recarsi nei punti vendita delle zone del blocco esibendo un’autocertificazione.