Studenti ed ex studenti si incontrano al Ferraris per parlare di futuro

liceo scientifico varese

Ex allievi e attuali studenti si incontreranno tra le mura del liceo Ferraris di Varese per condividere idee e aspettative della futura carriera lavorativa che attende i ragazzi. Un aiuto nell’orientamento per la scelta dell’università

Il confronto, organizzato dall’associazione “Alumni Liceo Ferraris” avverrà domani mattina, sabato 1 aprile, dalle 10 alle 13.

Grande l’adesione degli “ex alunni” e attuali professionisti: i gruppi saranno di circa 25 studenti che saranno affidati a due o tre esponenti di una certa area professionale.

I ragazzi possono scegliere due opzioni tra le diverse opzioni a disposizione per ascoltare, chiedere, approfondire idee, a volte, ancora un po’ confuse.

Ogni sessione di incontro durerà 80 minuti

L’incontro sarà riservato agli studenti del triennio