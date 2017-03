Tallarida e Castiglioni nel direttivo provinciale di Forza Italia

elezioni partici etc a busto arsizio

Sono stati presentati ieri mattina (lunedì), nella sede di via Salvator Rosa, i due nuovi componenti del direttivo provinciale di Forza Italia. Si tratta dei bustocchi Franco Castiglioni e Orazio Tallarida, due colonne della sede cittadina degli azzurri, che entreranno a far parte del gruppo dirigenziale in due ruoli operativi e strategici.

Alla presentazione dei nuovi componenti erano presenti il coordinatore provinciale Marcello Pedroni, il coordinatore cittadino Carmine Gorrasi e il consigliere regionale Luca Marsico che hanno dato il benvenuto a Castiglioni, nuovo responsabile dei dipartimenti e Tallarida che affiancherà Ciro Calemme nell’organizzazione eventi.

«Lavoriamo per superare le contrapposizioni che in passato ci sono state tra Varese e Busto – ha esordito Pedroni – Franco si occuperà di un settore strategico per il partito e Orazio metterà in campo tutte le sue qualità organizzative per arrivare tra un anno pronti alla campagna elettorale».

Anche Luca Marsico ha voluto dare risalto a questo momento parlando di «un rinnovato entusiasmo a livello provinciale in contrapposizione agli scricchiolii del partito a livello regionale – ha sottolineato il consigliere regionale – non siamo più il partito di plastica perchè c’è immedesimazione con i territori e capacità di incanalare i bisogni dei cittadini. In provincia di Varese questo è ormai realtà e Busto Arsizio è la città lombarda più importante governata da Forza Italia grazie ad un grande sindaco come Emanuele Antonelli, anche se non è iscritto al nostro partito».

Il coordinatore Gorrasi è entusiasta: «Saremo rappresentati da due importanti esponenti del patrito – spiega il reggente della sezione bustocca – Orazio è bravissimo a coinvolgere i giovani di cui abbiamo un gran bisogno e Franco saprà portare le sue capacità per migliorare il lavoro dei dipartimenti».

I due interessati non nascondono la loro soddisfazione: «Entrambi abbiamo tempo libero – commenta Castiglioni con un pizzico di ironia per il fatto di non avere ruoli amministrativi in città – ho già qualche idea che voglio sviluppare in vista delle prossime politiche. Sperando di tornare ad avere un nostro rappresentante in Parlamento che manca da troppo tempo». Tallarida è emozionato: «Lavoro per questa causa da 22 anni, sento che posso dare di più per Forza Italia e sono felice di poterlo fare accanto ad un grande come Ciro Calemme».