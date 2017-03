Teatro e fotografia, doppio appuntamento per riflettere sul consumo di suolo

Foto varie

Gasabile, l’associazione che da vita al gruppo di acquisto solidale di Legnano, propone una riflessione sul consumo di suolo con il monologo tragicomico “Cemento e l’eroica vendetta del letame”, e la mostra fotografica “L’incompiuto consolidato – paesaggi urbani tra milano e varese1”.

L’evento organizzato un’idea di Gasabile, con la collaborazione del circolo fotografico Circolo87 e il sostegno della cooperativa Aequos, sarà l’occasione per osservare da vicino un tema di grande attualità nel nostro territorio. E il gruppo ha voluto farlo in due modi: strappando un sorriso ai presenti, e scattando immagini del nostro quotidiano.

Gasabile ha quindi invitato la compagnia Teatri Reagenti a portare a Rescaldina lo spettacolo teatrale “Cemento e l’eroica vendetta del letame”, divertente monologo interpretato da Carlo Ponta, scritto da Massimo Donati e Alessandra Nocilla e diretto da Eva Martucci.

Lo spettacolo ha l’obiettivo di far crescere nel pubblico una maggior consapevolezza sul tema del consumo di suolo, con ironia e buon umore, attraverso un discorso a tratti comico. L’obiettivo del progetto teatrale è la promozione nella cittadinanza di una cultura del suolo libero inteso come risorsa imprescindibile e come bene da preservare, in una chiave strategica per l’economia e per la qualità della vita.

Dopo lo spettacolo, e domenica 12 marzo, sarà possibile visitare la mostra fotografica “L’incompiuto consolidato – paesaggi urbani tra milano e varese”, ideata e realizzata da Gasabile con la collaborazione del circolo fotografico di San Vittore Olona Circolo87. Hanno partecipato al contest alcuni gasisti di Gasabile e i soci di Circolo87. La mostra si compone di circa 20 scatti, testimonianze di degrado urbano quotidianamente sotto i nostri occhi.

La mostra ha una vocazione itinerante, e sarà ospitata in altri spazi dell’Alto Milanese.

Per avere aggiornamenti sulle prossime sedi o per ospitare la mostra, visitare il sito www.gasabile.org, nella sezione news ed eventi, o scrivere a gasabileaps@gmail.com.