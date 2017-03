TEDx arriva a Varese, volete far parte dell’evento?

Foto varie

L’evento che ispira tutto il mondo portando idee che vale la pena diffondere arriva finalmente anche a Varese. La data è stata stabilita: sabato 17 giugno andrà in scena TEDxVarese e sul palco dell’evento saliranno 10 speaker che racconteranno la propria storia declinando il tema della prima edizione, che sarà “Tornare a crederci“. Che cos’è un TEDx? Una conferenza locale organizzata sul modello di TED, quella ideata nel 1984 a Vancouver e che annualmente raduna le migliori menti del pianeta per condividere le proprie idee. “Ideas worth spreading” (“Idee che vale la pena diffondere”) è infatti il motto di TED. Gli eventi TEDx sono esperienze uniche a cui poter partecipare dal vivo. Gli interventi vengono anche registrati in video e i contenuti sono poi diffusi sulle piattaforme di TED e seguiti da milioni di persone.

A TEDxVarese prenderanno la parola scienziati, docenti, inventori, performer e personalità del territorio e nazionali. La lista ufficiale degli speaker verrà resa nota nelle prossime settimane e da maggio sarà possibile acquistare i biglietti. Tra i promotori e partner dell’evento anche Varesenews che quest’anno compie 20 anni e organizzerà diverse iniziative che renderanno protagonista la propria comunità. L’evento sarà organizzato con il patrocinio della Commissione Europea – Joint Research Centre, della Provincia di Varese e di altre realtà istituzionali che si uniranno all’iniziativa.

Sono tante le modalità con cui sarà possibile prendere parte all’evento, come spettatori o partner o volontari.

Partnership

Volete diventare partner di TEDxVarese? Gli organizzatori si rivolgono ai protagonisti del territorio e della città che credono nel potere che le idee hanno di cambiare la vita delle persone e connettere progetti, a chi crede che esistano idee ed esperienze in grado di far “Tornare a crederci” e che possano contribuire alla crescita del territorio di Varese e non solo. Diventare partner permetterà di collaborare attivamente alla realizzazione di un’esperienza nuova e unica nel suo genere.

A questo link è possibile inviare una richiesta di contatto per diventare partner.

Volontari

Vuoi essere parte della squadra di TEDxVarese e aiutare nella realizzazione dell’evento? TEDxVarese sarà un successo anche grazie anche a tanti volontari che insieme all’organizzazione costruiranno una grande esperienza per tutti i partecipanti. È possibile proporre la propria candidatura a questo link.