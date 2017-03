Telos, nuova occupazione temporanea, in centro

Nuova occupazione nel cuore della zona a traffico limitato: intorno alle 16 i ragazzi del centro sociale Telos hanno invasto l’ex ufficio di collocamento in piazza Indipendenza. La palazzina era già stata invasa la primavera scorsa. Era stata sgomberata dopo qualche settimana di occupazione e l’operazione si era protratta per l’intera giornata perchè due anarchiche erano salite sul tetto.

L’occupazione di oggi sarà però temporanea: ad annunciarlo sono proprio i ragazzi che hanno diffuso una nota sul proprio profilo Facebook.

“Oggi, ad un anno di distanza, abbiamo ri-occupato lo spazio in pieno centro storico in piazza Indipendenza/via Giuditta Pasta a Saronno. L’occupazione sarà temporanea, e durerà limitatamente alla giornata dell’11 marzo, per poter festeggiare come si deve gli 8 anni dall’occupazione del Telos di via Milano. La scelta della location non è casuale: il centro di Saronno da qualche decennio sta subendo una lenta ma inesorabile trasformazione: da punto di riferimento per la città a centro commerciale a cielo aperto”.

Chiaro quindi il programma dei giovani per domani: “Sabato sera faremo festa, la solita festa caotica e strabordante, senza inizio né fine. Lo faremo ancora più felici sapendo di farci beffe di sceriffi e ordinanze, di Questori e moralisti”.