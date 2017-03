The Zen Circus, le date del tour 2017

The zen Circus

Continua il fortunato tour di The Zen Circus, per la presentazione del suo ultimo disco “La Terza Guerra Mondiale” (La Tempesta Dischi). Dopo lo straordinario successo delle prime venti date, tutte SOLD OUT, la band tornerà in Lombardia ed Emilia Romagna.

E’ da poco uscito il loro ultimo video/singolo “Non voglio ballare”, quarto estratto da “La Terza Guerra Mondiale”.

“LA TERZA GUERRA MONDIALE” TOUR – NUOVE DATE

24 mar – Brescia – Latteria Molloy

25 mar – Modena – Off

30 mar – Lugano – Studio Foce

31 mar – Legnano (MI) – Land of freedoom

08 apr – Padova – Pedro

16 apr – Cesena – Vidia

21 apr – Parma – Campus Industry Music

22 apr – Arezzo – Karemaski