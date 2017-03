Tifosi in trasferta con “Il basket siamo noi”

Openjobmetis Varese - Germani Brescia 68-74

Il buon momento della Openjobmetis, che ha vinto le ultime tre partite disputate, ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi anche se la strada per la salvezza “garantita” è ancora lunga.

Un cammino che passa anche per la partita che i biancorossi disputeranno domenica sera (19 marzo, ore 20,45) sul campo di Montichiari contro la Germani Brescia, una delle sorprese di questa Serie A. In occasione di questo match, il trust di tifosi “Il basket siamo noi” organizza una trasferta in pullman per sostenere da vicino Cavaliero e Compagni.

Il programma del viaggio prevede il ritrovo al PalA2a alle ore 14 e la partenza alle 14,30: la comitiva raggiungerà Brescia alle 16,30 e visiterà la città lombarda. Poi il gruppo si trasferirà al PalaGeorge di Montichiari per ripartire alla volta di Varese al termine del match.

Il costo, che comprende viaggio in pullman e biglietto in curva ospiti, è di 36 euro per i soci de “Il basket siamo noi” e di 39 euro per i non soci. I ragazzi tra i 13 e i 18 anni pagheranno 26 euro, gli under 13 invece 21 euro.

L’iscrizione sarà gestita in ogni aspetto dalla agenzia Giuliani Laudi che collabora con il trust. Chi intende partecipare dovrà prenotare e provvedere al saldo della cifra entro venerdì 17 marzo contattando direttamente l’Agenzia (0332 231139). Il pullman sarà organizzato con un minimo di 30 partecipanti.