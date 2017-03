Tir bloccato sulle strade di Bregazzana, auto in coda

Tir bloccato a Bregazzana

Un bilico bloccato nella frazione di Bregazzana ha completamente paralizzato il traffico nella zona. È successo in via per Bregazzana, la strada di collegamento tra Sant’Ambrogio, Bregazzana e Induno Olona, intorno alle 20 di venerdì 24 marzo.

L’autista di un grosso bilico, seguendo le indicazioni del navigatore, si è infilato lungo una strada non percorribile viste le dimensioni del mezzo ed è rimasto incastrato bloccato. Sul posto sono dovuti accorrere i vigili del fuoco e per più di un’ora dopo le 20 numerose macchine sono rimaste ferme a loro volta.