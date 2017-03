Torna Digital Camp, pronti a imparare la comunicazione digitale?

Gift Present Celebrate Party Wrapped Simple Concept

Torna Digital Camp, la school di formazione nella comunicazione digitale organizzata da Varesenews e rivolta a giovani laureandi, neolaureati o professionisti della comunicazione con l’esigenza di un aggiornamento nel campo delle competenze digitali.

Dopo la prima edizione di successo, infatti, Digital Camp torna anche nel 2017 con la seconda edizione del suo percorso di formazione che si conclude con uno stage all’interno di una realtà aziendale del territorio. Nel 2016 sono stati 10 i partecipanti che hanno seguito le lezioni e hanno fatto lo stage presso i partner economici dell’iniziativa proseguendo in diversi casi il rapporto lavorativo.

Digital Camp è in grado di fornire gli strumenti concettuali e pratici in grado di formare nuovi social media manager, web editor, employer branding specialist, giornalisti online, project manager di iniziative digitali. Sono tutte nuove figure professionali che le aziende sempre di più cercano sul mercato.

L’edizione 2017 di Digital Camp

La seconda edizione partirà lunedì 8 maggio e prevederà un percorso di formazione in aula con docenti qualificati provenienti da tutta Italia, esperti di comunicazione e giornalismo e giornalisti stessi della redazione di Varesenews. Sul sito della school è possibile scaricare il bando di partecipazione ed è possibile inviare la propria candidatura compilando nell’area dedicata il form con i propri dati e allegando un curriculum vitae.

Come inviare la propria candidatura

A questo link è possibile scaricare e leggere il bando di partecipazione e recuperare tutte le informazioni utili. A questa pagina, invece, è possibile compilare il form e inviare il proprio curriculum per candidarsi alle selezioni. Ecco le scadenze per poter partecipare alla seconda edizione di Digital Camp:

– 8 marzo apertura delle candidature dei partecipanti;

– 20 marzo scadenza early booking con uno sconto del 50% sulla quota di partecipazione;

- 30 marzo scadenza iscrizioni;

– dal 10 al 14 aprile colloqui di selezione;

– 20 aprile pubblicazione della lista ufficiale dei partecipanti selezionati.

Cos’è Digital Camp

Digital Camp è un percorso di formazione dinamico e di alto profilo che offrirà un’irripetibile occasione per avere una dimensione di insieme su tutti i temi principali del mondo digitale: un’immersione totale in un fenomeno in continua evoluzione, un momento di confronto con esperti del settore e con la possibilità di conoscere da vicino realtà che hanno saputo innovare.

Si tratta di un percorso di formazione ma anche una porta aperta in azienda, a stretto contatto con la realtà di Varesenews e dei partner del progetto.

L’iniziativa di Varesenews è finalizzata alla costruzione di competenze per i nuovi professionisti della comunicazione e dell’informazione e, più in generale, alla promozione e diffusione della cultura digitale nelle realtà lavorative.

I partner della seconda edizione

Questa iniziativa nasce in stretto contatto con le più importanti realtà imprenditoriali e le principali associazioni di categoria del territorio ed è partita nel 2016 dalle loro esigenze per costruire un percorso formativo capace di rispondere ai bisogni delle imprese. Tra i partner della seconda edizione ci sono: Varesenews, Hagam, Eolo, Confartigianato Varese, l’Unione Industriali di Varese, Studio Volpi, Tigros, Morandi Tour, Eoipso. Altre aziende si aggiungeranno nei prossimi giorni.