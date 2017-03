Tosi contro Tosi, sfida per il titolo provinciale scolastico

liceo scientifico busto arsizio

Sarà il Tosi il vincitore del campionato provinciale di calcetto a 5 maschile delle scuola superiori. Nonostante la finale sia in programma giovedì prossimo 23 marzo al palazzetto di Cassano Magnago alle ore 10.30, chiunque vincerà delle due squadre in campo il campione sarà… un Tosi.

Le due finaliste, infatti, sono entrambe di Busto: l’Ite e lo scientifico che hanno superato gli avversari agguerriti.

La prima partita è stata disputata a Varese. L’ISIS Newton di Varese ospitava il liceo scientifico ARTUTO Tosi che dopo una partenza spettacolare nel primo dei quattro tempi si portava imperiosamente in vantaggio per 7 a 1. La squadra del Newton favorita dai pronostici, anche per tradizione, recuperava parzialmente nel secondo e nel terzo tempo senza però mai impensierire il liceo di Busto che si aggiudicava l’incontro con un secco 12 a 8. ite tosi busto arsizio

Molto più combattuta la seconda semifinale che vedeva opposti l’IIS Falcone di Gallarate con l’altra scuola bustocca l’ITE ENRICO Tosi. I parziali la dicono lunga. Primo tempo in parità 2 a 2. Secondo tempo 5 a 4 a favore del Falcone di Gallarate. ll 3° tempo, quello decisivo che ha concretamente definito il risultato, L’ITE Tosi lo concludeva a suo favore 9 a 7 dando prova di compattezza di squadra e di maggior spessore tecnico. L’ultimo tempo ha poi confermato la superiorità del Tosi con il punteggio finale di 12 a 9.

I docenti allenatori sono stati concordi nel dire che il vero vincitore è stato il bel gioco e la correttezza delle quattro squadre che hanno onorato questa disciplina sportiva troppo spesso poco educativa.

TOSI & TOSI saranno dunque di fronte per la finale provinciale, un incontro che si preannuncia sicuramente spettacolare per le qualità tecniche di tutti i giocatori studenti presenti e che rinforza ancora di più quel legame sportivo che da due anni porta questi due istituti bustocchi a disputare anche tornei internazionali di sport poco conosciuti con grandi soddisfazioni.

«Siamo certi che questa finale sportiva rafforzerà l’amicizia fra queste importanti scuole cittadine – commentano le due dirigenti Nadia Cattaneo dell’Ite e Patrizia Iotti del liceo - Il confronto non è scontro ma una modalità per crescere lealmente insieme. Per questo possiamo dire che il TOSI&TOSI hanno già vinto. La FIGC si è impegnata con il ministero della pubblica istruzione a gestire questo campionato studentesco che continuerà oltre le fasi provinciali, regionali fino alla finale nazionale che si disputerà a Montecatini Terme dal 31 maggio al 4 giugno 2017 e noi ci auguriamo che una di queste scuole possa raggiungere questo prestigioso traguardo».

Le formazioni finaliste

Liceo Tosi: Amato Christian, Caputo Alessandro, Zorzi Edoardo, Zorzi Riccardo, Rovelli Alessandro, Asprella Gabriele Pasquale, Grassi Davide, Bernardi Lorenzo, Lamperti Marco, Pisani Tommaso, Venturelli Riccardo . Aiuto Coah Fortunati Martino, Contini Riccardo

ITE Tosi: Muharemi Luan, De Rosa Luca, Perotta Lorenzo, Esteri Samuele, Brogini Stefano, Carlomagno Andrea, Visentin Samuele, Favale Donato, Leoni Andrea, Mastroianni Thomas, Vidhi Ernido, Naso Andrea. Aiuto Coah Somaruga Lorenzo, Bellotti Riccardo