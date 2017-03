Tra cinema, arte e musica. È il Baff off del Gagarin

Foto varie

Settimana dedicata a tre iniziative all’interno di Baff – Busto Arsizio Film Festival, e non solo. Partiamo con il festival bustocco:

Sempre visitabile in orario di apertura, fino al 2 aprile, VHS Remake: un’esposizione di illustrazioni fatte da 6 artisti diversi su altrettanti cult cinematografici: un modo diverso di raccontare il cinema attraverso un’altra forma artistica. L’ingresso è come sempre riservato ai soci ARCI.

Mercoledì sera alle ore 21, Painted Rock: un viaggio musicale alla scoperta della storia del rock, dalle origini ad oggi. Diversi musicisti sul palco si alterneranno ai dipinti ad opera di Filippo D’Angelo e agli scritti degli studenti dell’Istituto Michelangelo Antonioni. Musica, arte e parole.

Venerdì sera alle ore 22, in collaborazione con il Circolone Di Legnano, si terrà il concerto dei Babbutzi Orkestar faranno scatenare tutti con la loro espolosiva miscela di balkan music e punk.

Tutti gli eventi sono ad ingresso riservato ai soci ARCI, il concerto dei Babbutzi Orkestar prevede anche una sottoscrizione di 5 euro.