Tre arresti per spaccio tra Lainate e Bollate

droga spaccio

Tre arresti per spaccio nella giornata di ieri nell’Alto Milanese.

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Tenenza di Bollate, nel corso di un servizio di sorveglianza del territorio, hanno controllato in strada una coppia di conviventi, nullafacenti e pregiudicati, i quali, dopo essere stati sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di 8 grammi di cocaina, suddivisi in 12 dosi nascoste nella tasca della giacca, e della somma di 325 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La coppia è stata arrestata in attesa del giudizio direttissimo che si è svolto oggi.

A Lainate, nella serata di ieri, i militari della pattuglia Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Rho, hanno fermato in via Mascagni un 29enne della provincia di Varese, che alla loro vista aveva assunto un atteggiamento sospetto.

Durante la perquisizione personale sono stai ritrovati nelle tasche dell’uomo di 10 grammi di eroina, una dose di cocaina e 195 euro in contanti.

L’arrestato è stato giudicato per direttissima nella mattinata di oggi.