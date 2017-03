Tre belle vittorie per Saronno, Yaka e Cus

Foto varie di pallavolo

Tre belle vittorie per le tre squadre del varesotto iscritte al campionato di Serie B. La capolista Saronno supera Olbia, lo Yaka ha la meglio sul fanalino di coda Silvio Pellico, mentre il Cus batte 3-1 Segrate.

Pallavolo Olbia – Pallavolo Saronno 0-3 (17-25; 19-25; 16-25)

Mantiene il ritmo da capolista Saronno, che in Sardegna non ha problemi a superare Olbia in tre set. I parziali rispecchiano l’andamento della sfida, con gli amaretti sempre in controllo della contesa e che si mettono in tasca altri tre punti verso la promozione, anche perché i Diavoli Rosa crollano 3-0 in casa della Tipiesse e ora Saronno ha tre punti di vantaggio sulla seconda.

Yaka Volley Malnate – Pallavolo Silvio Pellico Sassari 3-0 (25-9; 25-18; 25-17)

Tutto come da copione per lo Yaka Volley che liquida in 3 set la formazione di Sassari , fanalino di coda del campionato. Dopo il primo set giocato a tutta velocità, coach Taiana decide di far girare tutta la rosa dei giocatori a sua disposizione facendo fare l’esordio in B al giovane Under 18 Leonardo Caletti che si è ben distinto al Torneo Foroni nello scorso week end.

Cus Insubria Volley – Volley Segrate 3-1 (25-21; 22-25; 25-12; 25-23)

Bel successo per il Cus che al PalaCus supera 3-1 Segrate. Gli accademici partono bene e si mettono in tasca il primo set 25-12, ma nel secondo hanno un calo di tensione e cedono 22-25. Non c’è invece storia nel terzo con i segratesi mai in gara (25-12), mentre nel quarto i varesini non fanno scherzi e si portano a casa set e match.