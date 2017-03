Tre giorni a Francoforte, la capitale finanziaria d’Europa

ite tosi busto arsizio

La banca centrale europea ma anche la borsa, terza al mondo per volumi di scambi, e il consolato italiano. Sono queste alcune delle tappe del soggiorno studi che i 28 alunni della terza B corso quadriennale internazionale dell’Ite Tosi di Busto Arsizio stanno vivendo in questi giorni.

Accompagnati dalle Prof.sse Francesca Benedetti e Luisa Viganò sono approdati a Francoforte per una full immersion di workshop, visite e incontri con le istituzioni internazionali che la capitale finanziaria dell’Unione Europea ospita.

La presenza degli studenti in città non ha solo come finalità la scoperta di “Mainhattan” , o meglio “Big Äppel”, soprannomi dati a Francoforte che giace sul fiume Meno ed è cuore finanziario dell’Europa come Manhattan lo è per New York e ha nel Äppelwoi un tipico prodotto locale, ma l’obiettivo chiave sono le lezioni itineranti sulle tematiche finanziare e di relazioni internazionali inserite nel piano di lavoro della classe.

Gli studenti parteciperanno a un workshop interattivo con i funzionari del più grande istituto di credito europeo, si confronteranno con gli esperti della Borsa di Francoforte, frequenteranno alcune lezioni di Inglese, Tedesco ed Economia presso la Scuola Europea e parteciperanno ad una tavola rotonda presso il Consolato Italiano con il Console Generale Maurizio Canfora, sulla tematica “Fare il Console In Europa”. Che cosa significa dirigere un Consolato e quali sono i problemi, grandi e piccoli, che ogni giorni devono essere risolti? Come cambia il ruolo dei Consolati nel XXI secolo? Quali sono le caratteristiche e le esigenze delle nostre comunità in Europa?

Tre giorni all’insegna del confronto per avvicinare gli studenti alla vita economica reale ed alle grandi sfide che li attendo nella vita lavorativa.