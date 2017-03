Tre incendi di rifiuti nella notte

Foto varie

Oggi, venerdì 3 marzo, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti per spegnere le fiamme appiccate ai rifiuti.

Nella notte ignoti hanno incendiato diversi cumuli di immondizia posti a bordo strada e pronti per il ritiro.

I roghi si sono registrati alle 24:00 in via Voldomino, alle 00:40 in via Santa Rita e alle 01:30 in via della Roggia.

Gli abitanti dei condomini sovrastanti hanno lanciato l’allarme.

Gli operatori intervenuti con un’autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.