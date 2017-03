Tre scrittrici per parlare d’amore (con leggerezza)

Foto varie

Interessante e piacevole appuntamento letterario domani, sabato 11 marzo, a Vedano Olona, dove alle 17.30 è in programma “Oggi si parla d’amore”, incontro-aperitivo con tre autrici organizzato da Le Curiose, in collaborazione con Inchiostro simpatico e l’assessorato alla cultura.

Ospiti dell’incontro Virginia Bramati, Rossella Calabrò e Federica Brunini, autrici molto conosciute a livello nazionale e amate dal grande pubblico, non solo femminile.

“Abbiamo voluto organizzare, nei giorni in cui si celebra la festa della donna, un appuntamento per parlare dell’amore che dà gioia, che regala emozioni, l’amore di cui si può parlare con gioia e leggerezza – spiega la scrittrice Patrizia Emilitri che ha organizzato l’evento insieme alle “socie” con le quali costituisce il gruppo culturale “Le curiose” – Abbiamo scelto tre autrici molto note che pubblicano per importanti case editrici come Mondadori, Sperling& Kupfer, Giunti e Feltrinelli, che hanno nell’ironia intelligente un tratto comune”.

Virginia Bramati, scrittrice, autrice di “Tutta colpa della neve (e anche un po’ di New York)” (Mondadori) vero caso editoriale nato sul web, ha pubblicato recentemente “Tutta colpa della mia impazienza (e di un fiore appena sbocciato)” per la casa editrice Giunti.

Federica Brunini, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice e fotografa, autrice del best seller “La matematica delle bionde” (Giunti), ha pubblicato da poco il nuovo romanzo, “Quattro tazze di tempesta” (Feltrinelli)

Rossella Calabrò, è autrice e blogger. Tra i suoi libri: “Di matrigna ce n’è una sola” (Sonzogno), “Perché le donne sposano gli opossum?” e “Facebook per romantiche” (Emma Books) e, per Sperling, “Cinquanta sbavature di Gigio”, “Cinquanta smagliature di Gina” e “Il tasto G.”.

Le tre scrittrici saranno “sottoposte” alle domande incalzanti delle Curiose, racconteranno di se stesse, dei loro libri e della loro idea d’amore.

Alla fine dell’incontro, a tutti i presenti sarà offerto un aperitivo, per continuare a chiacchierare con le autrici tra una tartina e un bicchiere di vino.

Ingresso libero.