Trenta giovani scacchisti si sfidano a Gallarate

scacchi nello specchio

Secondo Torneo di Scacchi Under 16, alla sede della Residenza “Camelot”: il torneo, organizzato dalla Società Scacchistica Gallaratese, era valido per le qualificazioni ai Campionati nazionali di scacchi Under 16 e ha visto la partecipazione record di ben 30 tra ragazzi e ragazze, provenienti da diverse province lombarde, compresa la pur non vicinissima Bergamo.

Il torneo è stato vinto proprio da un rappresentante di Bergamo, Neven Hercegovac, davanti a due ragazzi provenienti dalla provincia di Monza-Brianza, Alessio Ferrario e Massimilano Ardente. Hanno partecipato anche ben 7 ragazze, la prima delle quali, Mariam Valsecchi di Ceriano Laghetto, si è piazzata sesta assoluta. Il migliore dei gallaratesi è stato Danny Dalla Grana, ottavo, mentre il giovane Riccardo Colucci, dodicesimo assoluto, si è aggiudicato il primo premio per la fascia d’età “under 10″.

Il Presidente del Circolo organizzatore, Paolo Collaro, è particolarmente soddisfatto del successo di partecipazione e dà già appuntamento al prossimo torneo, previsto per domenica 9 aprile che costituirà l’evento più importante, nella nostra Provincia, a livello di scacchi giovanili: il Campionato Provinciale Under 16.