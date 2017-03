Trent’anni del Melo, in programma il concerto lirico

Domenica 26 marzo, alle ore 15.15, presso la Sala Dragoni dell’Università del Melo di Gallarate (VA), in via Magenta 3, proseguono i festeggiamenti per i trent’anni del centro culturale de Il Melo ONLUS, con un concerto che celebra la pluriennale collaborazione tra l’ateneo di via Magenta e lo storico Club “Amici della Musica”, per lungo tempo presieduto da Pietro Tenconi.

Per l’occasione si esibiranno il soprano Junko Takenouchi, il mezzosoprano Ai Awata, il tenore Takara Sato e il baritono Darrell Kirkman, che interpreteranno una selezione di famosissimi brani del repertorio lirico e operistico internazionale, accompagnati da Marianna Isella al flauto e dal M° Yutaka Tabata al pianoforte.

La direzione artistica dell’evento e la sua presentazione saranno a cura di Francesca Castelli. Dal 1987 il Club “Amici della Musica” ha per lungo tempo promosso con grande successo concerti di musica lirica ed operistica con l’esibizione di noti cantanti di fama internazionale e giovani promesse italiane.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: 0331 708224 – udm@melo.it