Tricolori giovanili a Varese, accordo per le prenotazioni alberghiere

Le immagini della tre giorni di gare

Negli anni scorsi il bacino remiero della Schiranna è stato teatro di una serie di regate internazionali culminata con le due tappe di Coppa del Mondo disputate nel 2015 e 2016.

Questa volta Varese e il suo lago fanno un passo indietro ma rimangono nel novero degli impianti di alto profilo per il canottaggio tanto da gestire i prossimi Campionati Italiani Under 23 (il massimo livello giovanile), Ragazzi ed Esordienti.

L’appuntamento con le gare è stato fissato per il 17 e 18 giugno prossimi con la regia della Canottieri Varese, il patrocinio del Comune e il sostegno della Federazione centrale e regionale. Un evento sportivo che porterà alla Schiranna migliaia di persone tra atleti, staff e pubblico, con molte famiglie al seguito dei giovani atleti impegnati a pelo d’acqua.

Proprio per questo motivo, la macchina organizzativa è già attiva e oggi ha annunciato un importante accordo che riguarda l’accoglienza: la Canottieri Varese, attraverso la sinergia con la Varese Sport Commission, si è legata al Varese Convention&Visitors Bureau, soggetto che ha raccolto le migliori offerte da parte di tutte le strutture ricettive (hotel, b&b, agriturismi) e le ha messe a disposizione di chi giungerà in città per il canottaggio (QUI IL LINK). Dal portale dedicato sarà possibile richiedere le prenotazioni ma anche tutte le informazioni necessarie per soggiornare nel Varesotto.