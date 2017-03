Trofeo Binda, Usa batte Cuba: vince Coryn Rivera in volata

L’edizione 2017 del Trofeo Binda è stato vinto dalla statunitense Coryn Rivera (Sunweb) che ha regolato il gruppo in volata.

Per una volta, il nome che non ti aspetti: a conquistare il Trofeo Binda di Cittiglio, valido per il World Tour di ciclismo femminile, è stata una outsider, seppure di ottimo livello come l’americana 24enne Coryn Rivera.

Spettacolare il suo finale di gara: l’atleta del Team Sunweb è stata autrice di una volata lunga con la quale ha regolato il gruppo delle più forti (e attese) giunto compatto in via Valcuvia. L’unica a resistere a Rivera e contendere il successo fino alla riga del traguardo é stata la campionessa cubana Arlenis Sierra che ha cercato un varco alla destra dell’americana, senza però completare il sorpasso.

Rivera e Sierra hanno fatto il vuoto allo sprint lasciando la terza piazza alla tedesca Ludwig seguita da Blaak e da Elena Cecchini, prima delle italiane e di nuovo presente tra le primissime. Settima l’altra azzurra attesa, la Ossolana Elisa Longo Borghini che ha mantenuto la maglia di leader del World Tour.

LA CORSA

Due le azioni di rilievo che hanno infiammato il pubblico, numeroso, presente a bordo strada. La prima azione all’inizio dell’ultimo giro, con quattro atlete tra cui la campionessa olandese Marianne Vos, già vincitrice tre volte a Cittiglio.

La seconda sull’ultima salita a Orino, con l’italiana Longo Borghini che è scattata in compagnia di due atlete nel tentativo di fare lo strappo decisivo: l’Ossolana e le sue compagne di scorribanda sono state però subito riprese e il gruppo è arrivato compatto al traguardo, con l’epilogo inatteso e impronosticabile della vittoria dell’americana Rivera davanti alla cubana Sierra.

CORYN RIVERA

24 anni, promessa del ciclismo statunitense, si è fatta valere fin da giovanissima. Bronzo ai Mondiali Juniores di Offida nel 2010, ha ottenuto ottimi risultati anche tra le élite vincendo svariate gare del circuito.

Queste le prime dieci posizioni:

1.Rivera 2.Sierra 3.Ludwig 4.Blaak 5.Cecchini 6.Bujak 7.Longo Borghini 8.Moolman 9.Garfoot 10.Leleivyte