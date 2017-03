Truffa anziana ma lei lo riconosce e lo fa arrestare

Nella serata di ieri (giovedì) i Carabinieri della Stazione di Novara hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di K.D., 37enne, residente a Novara, pluripregiudicato, nullafacente.

I militari dell’Arma avevano avviato accertamenti a seguito di una denuncia presentata da una donna, ottantenne di Novara, che nel mese di agosto era stata raggirata, presso la sua abitazione, da due individui (presentatisi come “impiegati del gas”) che, con il pretesto di dover verificare l’impianto termoidraulico, erano riusciti ad impossessarsi di alcuni monili in oro e della somma in contanti di euro 1600,00.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara – P.M. Caspani, hanno consentito di raccogliere un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, a carico dell’uomo che, dalla serata di ieri di trova ristretto presso la casa circondariale di Novara

In altra distinta operazione i carabinieri della Stazione di Cameri hanno tratto in arresto, per violazione della legge sull’immigrazione, N. T., albanese 27enne. Il soggetto, pur risultando espulso dal territorio nazionale, in esecuzione al decreto prefettizio emesso dal Prefetto di Milano notificatogli in data 04.03.2010, ha fatto rientro in Italia in data imprecisata. L’arrestato, già ristretto per altra causa presso la locale casa circondariale, resta a disposizione dell’A.G