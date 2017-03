Tu come ci vedi?

Foto varie

Le idee, c’è da dire, non vi mancano: i loghi arrivati fino ad oggi in risposta al nostro bando sono 64.

In testa “alla classifica” ci sono i professionisti: ben 43 quelli che hanno inviato la loro ipotesi di logo per i vent’anni di Varesenews. Dalle scuole invece sono arrivati 21 elaborati.

Signori grafici la partita però non è chiusa: avete tempo fino al 31 marzo per inviare la vostra proposta e partecipare al concorso. In palio ci sono mille euro. E la soddisfazione di vedere la vostra opera d’ingegno stampata su ogni “prodotto” che parli dei vent’anni di Varesenews, del nostro giornale insomma.

Qui trovate il regolamento e tutto quello che vi occorre sapere. (qui il sito dei 20 anni di Varesenews. www.20anni.net)

Non ci sono limiti alla fantasia, vi chiediamo solo che IL LOGO ci rappresenti bene. E quindi chi ci legge da tempo sa cosa vogliamo e di che cosa stiamo parlando, vero?