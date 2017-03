Tutti a Chieri per tifare Varese

Varese - Pro Settimo 0-0

Domenica 2 aprile il Varese di mister Bettinelli giocherà di nuovo in casa contro il Legnano in un derby atteso. Poi la truppa biancorossa viaggerà di nuovo verso il Piemonte, perché il 9 aprile Luoni e compagni saranno di scena a Chieri, in provincia di Torino, per una partita fondamentale in chiave promozione.

In occasione di questa trasferta, il Club Passione Biancorossa organizza il viaggio in pullman comprensivo di pranzo al ristorante secondo una formula ormai collaudata durante questa stagione di Serie D.

La partenza per Chieri è prevista alle ore 9 (calcio di inizio alle 15) dal piazzale del “Franco Ossola”; la quota è fissata in 50 euro per i soci, 60 per i non soci, e comprende il viaggio, l’ingresso allo stadio e il pranzo in un ristorante del posto. Il menu previsto prevede antipasto della casa, risotto agli asparagi e salsiccia, lonza alla piastra con patate al forno, vino acqua e caffè.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ad Antonella (338-2584390) e a Isacco (348-3584201) entro il prossimo giovedì 6 aprile.