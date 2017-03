Tutti a scuola a piedi. M’illumino di meno lascia il segno all’Istituto Ferrini

foto di olgiate olona

Visto il successo della giornata contro lo spreco energetico in occasione dell’iniziativa di Radio 2 Caterpillar “M’illumino di meno”, le referenti green e salute dell’istituto comprensivo Beato Contardo Ferrini, Miriam Lupi e Roberta Varisco, insieme alla dirigente Maria Alberta Vignati ripropongono l’iniziativa “Andiamo a scuola a piedi” per il giorno 21 marzo.

Dove trovarsi

Sono previsti sul territorio tre punti di raccolta, ognuno dei quali è contrassegnato da un particolare cartello e si trovano alla rotonda in corrispondenza di via Martiri di Belfiore – zona campo sportivo, via Isonzo in corrispondenza della Chiesa di San Gregorio e via Gonzaga in corrispondenza del Cimitero. Da questi punti di raccolta si partirà alle ore 7.45 per raggiungere la scuola (perciò sarebbe opportuno trovarsi lì 5 minuti prima).

Passeggiata in sicurezza

In ogni punto di ritrovo è assicurata la presenza di un agente della Polizia Locale, dei volontari della Protezione Civile e dei genitori e/o nonni che si renderanno disponibili (tramite comunicazione sul libretto personale dell’alunno). L’onda lunga di “Mi illumino di meno”, dunque, prosegue e prende forza con l’entusiasmo di genitori, insegnanti, dirigenti e alunni.