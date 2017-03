Tutti i candidati alle Consulte rionali Gallarate

urna scheda varie generiche

La Commissione elettorale di Gallarate ha ufficializzato le candidature ammesse per le elezioni delle Consulte Rionali (cinque, per dieci quartieri).

Galleria fotografica I candidati Consulte rionali Gallarate 4 di 5

Nella galleria fotografica trovate tutti i nomi

Le urne saranno aperte il 19 marzo dalle 9 alle 20. I seggi saranno allestiti in spazio specifici: per il Centro e per i Ronchi la sala Rusnati; per Crenna e Moriggia il salone al piano terra di Villa Delfina in via Donatello; per Caiello e Cascinetta l’ex ufficio anagrafe in piazza Diaz; per Cedrate e Sciarè il centro polifunzionale “Ex Young World” in via Vigorelli; per Arnate e Madonna in Campagna l’atrio di accesso della sede delle associazioni in via Marco Polo.In ogni sede di voto saranno presenti tre consiglieri comunali (di maggioranza e di opposizione) e un funzionario. Sarà possibile esprimere la propria preferenza esibendo la sola carta di identità (non serve la scheda elettorale). Il sistema di voto sarà quello tradizionale: consegna della scheda, votazione in cabina e riposizione della scheda nell’urna.

Lo spoglio avverrà la sera stessa.

VareseNews propone le interviste ai candidati delle Consulte Rionali Gallarate: clicca qui per quelle già pubblicate