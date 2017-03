Tutti i podi di classe del “Rally dei Laghi”

Crugnola-Miele-Freguglia, e poi tutti gli altri. Il 26° Rally dei Laghi non è stato solo dei protagonisti della classifica assoluta, ma è vissuto come sempre di duelli appassionanti anche nelle categorie di vetture meno potenti. E come ogni anno, VareseNews dà spazio a tutti quelli che sono stati capaci di raggiungere il podio nelle singole classi, dalle potentissime Wrc da 300 cavalli alle piccole del lotto, forte quest’anno di ben 95 vetture.

Galleria fotografica Rally dei Laghi 2017 - Ultimo passaggio sulla \"Alpe-Valganna\" 4 di 18

CLASSIFICA ASSOLUTA

1) Andrea CRUGNOLA – Fulvio SOLARI (Ford Fiesta Wrc); 2) Simone Miele -Roberto Mometti (Citroen Ds3Wrc) a 45”6; 3) Giuseppe Freguglia – Lisa Bollito (Ford Fiesta Wrc) a 1’14”7; 4) Paolo Porro – Francesco Orian (Ford Fiesta Wrc) a 1’18”8; 5) Filippo Pensotti – Gabriele Falzone (Skoda Fabia R5) a 3’21”8.

CLASSE WRC

1) Andrea CRUGNOLA – Fulvio SOLARI; 2) Simone Miele -Roberto Mometti; 3) Giuseppe Freguglia – Lisa Bollito.

CLASSE R5

1) Filippo PENSOTTI – Gabriele FALZONE (nella foto L. Roncari); 2) Giuseppe Di Palma – “Cobra” (Ford Fiesta); 3) Marco Roncoroni – Paolo Brusadelli (Ford Fiesta)

CLASSE RGT

1) Aldo CALABRINI – Alessia SEGA (124 Abarth)

CLASSE S2000

1) Dario MESSORI – Elia UNGARO (Peugeot 207)

CLASSE S1600

1) David BIZZOZZERO – Miriam MARCHETTI (Renault Clio); 2) Pierangelo Meli – Luca Zumella (Renault Clio)

CLASSE R3C

1) Matteo BOSETTI – Davide BUZZI (Renault Clio); 2) Alessandro Marchetti – Giulio Turatti (Renault Clio); Maurizio Pederzani – Lino Battaglia(Renault Clio)

CLASSE R3T

1) Kim DALDINI – Daniele ROCCA (Renault Clio); 2) Attilio Martinelli – Tiziana Dessole (Renault Clio)

CLASSE R2B

1) Andrea SPATARO – Pietro D’AGOSTINO (Peugeot 208 – foto di apertura di M. Borserini); 2) Gabriele Cogni – Marco Pollicino (Peugeot 208); 3) Paolo Comendulli – Marika Guerra (Renault Twingo)

CLASSE A7

1) Mauro D’ANGELO – Matteo Magni (Renault Clio); 2) Lorenzo Albertolli – Alex Colombo (Renault Clio)

Rally dei Laghi 2017 - Ultimo passaggio sulla \"Alpe-Valganna\"

CLASSE N3 – Trofeo M. Saredi

1) Riccardo TONDINA – Davide CECCHETTO (Renault Clio – Nella foto M. Borserini); 2) Oscar Mariani – Cristina Caruso (Renault Clio); 3) Daniele Servidio – Matteo Olivo (Renault Clio)

CLASSE K10

1) Michele MANCIN – Michele BARISON (Citroen Saxo)

CLASSE A6

1) Fabio FUSETTI – Chiara TRIPICIANO (Citroen Saxo)

CLASSE RST

1) Pietro ANZI – Stefano MINAZZI (Mini Cooper S)

CLASSE A5

1) Dario CANUTO – Clarissa CHIACCHIELLA (Fiat Panda); 2) Sergio Brambilla – Vincenzo Rota (Peugeot 106); 3) Matteo Zizza – Simona Villa (Peugeot 106)

CLASSE N2

1) Luca D’ALBERTO – Nicoletta FERRANDO (Peugeot 106); 2) Federico Deghi – Massimo Iguera (Peugeot 106); Tommaso Negri – Rolando Aries (Peugeot 106)

CLASSE R1B

1) Davide TIZIANI – Paolo TIZIANI (Citroen Ds3)