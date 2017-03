Tutti insieme a “Scarabocchiare”

Un pomeriggio per giocare insieme e fare semplici “lavoretti”.

Si chiama “Lo scarabocchio” il laboratorio per bambini da 1 a 6 anni che si tengono ogni mercoledì dalle 16 alle 18 nella sede dell’associazione Mamme in Cerchio in via Volta 44 ad Azzate.

Un momento di condivisione e gioco che riunisce bambini, ma anche mamme (e naturalmente i papà).

Gli incontri sono sempre gratuiti ed è obbligatoria la presenza di un adulto.