Tutti sul ghiaccio in memoria di “Kito”

Dodici squadre, un “reggimento” di bimbi (circa 180), un pensiero a lassù, a uno di quei giovanissimi hockeyisti diventato grande in pista che però ci ha lasciato troppo presto.

Sabato 1 e domenica 2 aprile il “PalAlbani” di Varese ospita un torneo giovanile per la categoria under 9 intitolato alla memoria di Marco Fiori, punto di forza della difesa dei Mastini scomparso in un tragico incidente nell’estate 2015. Si tratta della seconda edizione della manifestazione che, come accennato, vedrà impegnate ben 12 formazioni.

Ai Mastini, padroni di casa e presenti con due squadre, si aggiungono Bolzano, Trento, Real Torino, Diavoli, due gruppi dello Zoldo-Alleghe, Torino Bulls, Milano Rossoblu oltre agli svizzeri dell’Ambrì Piotta e agli austriaci del Feldkirch.

Il programma prevede una prima fase denominata “Round Robin” che si disputerà al sabato dalle ore 9,45 (il via con Varese-Feldkirch): le squadre saranno divise in due gironi e ognuna giocherà cinque match. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno al “Final Round”, ovvero alle semifinali; tutte le altre disputeranno il “Position Round” per i piazzamenti dal 5° al 12° posto. Le due fasi finali si disputano domenica a partire dalle 9.

Le due finali sono previste alle 11,15 (terzo posto) e le 11,55 (primo posto) mentre alle 12,40 prenderà il via la Cerimonia di Chiusura. Durante tutta la manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico allestito dall’Hc Varese e dai genitori dei piccoli giocatori gialloneri.