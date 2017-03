Tutto esaurito al corso per falegnami. E tre portano la gonna

A lezione di falegnameria

Le mimose sono ancora nel bicchiere a ricordarci che l’universo è donna.

E anche i lavori che più di frequente fanno pensare a barba, baffi e calli sulle mani, come il falegname, non devono indurci nella tentazione di cadere in quella che i tempi moderni incorniciano come banalità di genere.

Un caso per tutti: il corso di falegname per adulti organizzato dal Cfp di Luino, un centro di formazione professionale rinomato per diverse attività, ma per una in particolare, che trova pochi altri esempi nella zona prealpina, quello di falegnameria.

Un’aula piena di ragazzi in settimana, ma che nel pomeriggio dio venerdì apre quest’anno per la prima volta ai “grandi”, adulti che vogliono imparare a lavorare il legno, o a perfezionare alcune attività legate all’artigianato.

Un po’ più del fai da te, insomma, e la richiesta sembra essere più che gradita: sono al completo infatti le iscrizioni di questa tranche di corsi, e sui 10 partecipanti, 3 sono donne.

«Gli iscritti sono 10, 3 donne e 7 uomini, cosa non scontata in un’area professionale prevalentemente maschile – spiega il dirigente Silvano Zauli, di recente intervistato da Varesenews – . Devo dire che non abbiamo potuto accogliere tutte le richieste (il limite di 10 allievi è fisiologico per le attrezzature disponibili), ed è quindi possibile che ci sia una seconda edizione, se le persone interessate confermeranno la disponibilità in un periodo successivo».