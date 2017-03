Tutto il “Rally dei Laghi 2017″ in un clic

Rally dei Laghi 2017 - Il \"Cuvi Corto\" visto da Marco Losi

Da cinque anni, VareseNews accompagna l’intero svolgimento del “Rally dei Laghi”, la gara motoristica più attesa e seguita tra quelle organizzate sul territorio. Il nostro giornale crede da tempo in questa competizione e, volta per volta, cerca di aggiungere strumenti ulteriori per seguire al meglio la gara, sia per chi si trova sulle prove speciali (connessione permettendo…), sia per chi attende all’arrivo o tifa da casa. Accanto a noi, questa volta, ci sono stati gli sponsor “Caffè Chicco d’Oro” e “Marazzato Group“ ai quali va il nostro ringraziamento.

Galleria fotografica Rally dei Laghi 2017 - La prova spettacolo "Colacem" 4 di 22

Ora, a pochi giorni dalla conclusione, è il momento di tirare le somme che – a livello di audience – sono di altissimo livello. Al di là del numero di pagine viste (per difetto sono oltre 220mila…) e della diffusione sui social network, vi presentiamo qui un riassunto del lavoro fatto dalla redazione sportiva di VareseNews. Anche perché, se vi foste perso qualche passaggio, qui potete ritrovare tutto.

GLI ARTICOLI E IL LIVE

Nel corso del Rally dei Laghi VareseNews ha offerto ai lettori una copertura completa innanzitutto con una serie di articoli tradizionali, affiancati da quella che ormai è una consuetudine che gli appassionati e più in generale i lettori ben conoscono: il liveblog. Grazie alla collaborazione con la piattaforma leader di questo strumento, la nostra diretta multimediale ha accompagnato la gara prima, durante e dopo il suo svolgimento, per diversi giorni; prima è stata un contenitore di informazioni, poi ha raccontato l’evolversi della corsa, infine ha raccolto immagini e commenti. E ha proposto un sondaggio/pronostico che ha raccolto quasi 700 voti (azzeccando, tra l’altro, il nome del vincitore).

Il liveblog ha finora avuto – i dati potrebbero ancora incrementarsi – 26.400 visite e 17.800 visitatori unici, con 116.300 minuti trascorsi sulle nostre pagine (equivalenti a quasi 1.940 ore!). L’audience massima si è registrata nel “momento della verità”, quando cioè il rally si è deciso: alle ore 15 di domenica 26.

– Miss Rally

– La preparazione fisica del rallysta

– Tutti i protagonisti

– La presentazione

- Il “Laghi” su Automind

– La carica delle piccole

- La prima giornata di gara

- La conclusione

LE GALLERIE FOTOGRAFICHE

Maurizio Borserini e Luca Roncari sono stati i nostri “occhi” sulle prove speciali sia del sabato sia della domenica. Ai loro contributi si sono aggiunti quelli di Marco Losi, Raffaele Della Pace, Roberto Gernetti e di alcuni lettori che hanno inviato le proprie foto, pubblicate nel live o su FB. Ecco l’elenco delle undici fotogallery (per un totale di 126 foto) realizzate durante i due giorni di gara.

Foto varie rally: gare, vetture, piloti

I VIDEO

Andrea Crugnola al microfono di Alexia Cunico per VN

Un’intervista doppia ai protagonisti annunciati, una lunga serie di pareri raccolti prima della partenza, le parole del vincitore. Qui trovate i link a tutti i contributi video pubblicati da VN sul “Laghi, realizzati da Alexia Cunico, Damiano Franzetti e Alessandro Ripoli.

