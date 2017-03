Tutto pronto per l’incontro con Bebe Vio in biblioteca

La campionessa paralimpica Bebe Vio sarà ospite a Tradate Martedì 28 Marzo alle ore 18,00 alla Biblioteca Frera nell’ambito del Festival “Tradate è Cultura”. Grazie alla The Boga Foundation e a Habitare dei fratelli Felice, Fausto e Cesare Boga, Bebe Vio incontrerà il pubblico in “Mi hanno regalato un sogno” presentato dal giornalista Alessandro Colombo e dal giornalista Claudio Arrigoni editorialista de La gazzetta dello Sport.

Si tratta di uno degli incontri della settimana di iniziative organizzate dal Tavolo della cultura della città, guidato dalla Biblioteca Frera e che raggruppa diverse associazioni del territorio. Tantissime le iniziative in programma, che prenderanno il via sabato 25 marzo, sempre in Frera, con l’incontro insieme al criminologo Massimo Picozzi. Tutto il programma è disponibile sulla pagina Facebook del Tavolo della cultura.

Martedì 28 l’appuntamento con Bebe Voi, 20 anni. La sua storia parte con una malattia, sembrava un’influenza. Ma non era un’influenza, era una meningite che le ha portato via le mani, le ha portato via i piedi; ma lei s’è rialzata immediatamente, ha subito reagito, ha subito affrontato la vita, ha voluto fare subito le cose che faceva poco prima. Soprattutto ha voluto fare sport; la scherma in particolare. E oggi, Bebe, oltre ad aver conquistato la medaglia d’oro nella scherma in carrozzina alle Paralimpiadi di Rio, è diventata un simbolo della “grande bellezza italiana”.

Bebe giunge a Tradate dopo aver posato con gli occhiali di Gandhi, quelli della collezione dei fratelli Boga di Tradate, per la copertina del settimanale SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, dello scorso 3 settembre. E per l’occasione, all’interno della Biblioteca Frera, sarà allestito anche un set fotografico dove chiunque potrà farsi fotografare indossando gli occhiali di Gandhi.