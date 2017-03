Ubi Banca, 500 milioni per industria 4.0

whirlpool napoli fabbrica apertura lavoro economia

Ubi Banca mette a disposizione 500 milioni di euro per le imprese che investiranno in ricerca, sviluppo e innovazione. Le risorse consentiranno alle aziende di accedere a finanziamenti e leasing, concessi attraverso fondi messi a disposizione dalla Banca Centrale Europea (TLTRO) o dalla Banca Europea per gli Investimenti, ai quali si farà ricorso in funzione della tipologia di investimento programmato.

L’iniziativa di Ubi va inserita in un contesto favorevole allo sviluppo dell’industria 4.0, a partire dalla legge di Boilancio che prevede una serie di incentivi e sgravi fiscali per quelle imprese che investono in alta teconologia e per le startup. Oltre agli interventi diretti del governo, di particolare interesse per il sistema delle imprese italiane sono infatti le agevolazioni fiscali previste grazie agli iperammortamenti, superammortamenti, al credito d’imposta e alle disposizioni della Legge Sabatini.

Ubi Banca oltre a rendere disponibili i fondi, affianca le aziende attraverso un servizio di consulenza personalizzato che prevede l’analisi della tipologia di investimento necessario, la quantificazione di eventuali benefici fiscali e l’individuazione delle forme tecniche di finanziamento adeguate e maggiormente convenienti. I finanziamenti sono accessibili rivolgendosi a tutte le filiali, ai centri corporate e ai professionisti della divisione corporate e investment banking del gruppo Ubi Banca.