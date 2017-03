Uffici dell’anagrafe aperti anche il lunedì pomeriggio

Varie dai comuni

Parte bene il primo pomeriggio di apertura degli uffici anagrafe del Comune di Varese. Poco dopo le 17 gli sportelli avevano già registrato oltre 130 persone che si sono recate in Comune per usufruire della novità messa a disposizione dall’amministrazione. Da questa settimana infatti gli uffici anagrafe saranno aperti anche tutti i lunedì pomeriggio.

“Abbiamo registrato cifre importanti segno che il cambiamento che abbiamo introdotto piace ai varesini – dichiara il sindaco Davide Galimberti -. Il nostro scopo è quello di andare incontro alle esigenze dei cittadini attraverso una maggiore diversificazione dei servizi. Introdurre anche un pomeriggio di apertura alla settimana vuol dire per molte persone potersi recare presso il Comune di Varese con maggiore tranquillità sapendo di avere diverse possibilità da sfruttare. E’ il senso di una amministrazione che vuole essere vicina a tutti. Ringrazio in particolare i dipendenti comunali che con grande professionalità stanno portando avanti questa novità per il Comune e per la città”.

Ecco i cambiamenti introdotti dal 1 marzo 2017:

Gli uffici Anagrafe e Stato Civile rimarranno aperti al pubblico il lunedì pomeriggio dalle ore 13,15 alle ore 18,00, dal martedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13,10 ed il sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,00. Resta invariato come sempre il giorno di chiusura del mercoledì dello Sportello iscrizioni anagrafiche Cambi di via. Questo per consentire ai dipendenti degli uffici anagrafe di svolgere attività di back office.