Ultimi giorni per le iscrizioni a Luino Corsi

Tutti a imparare con Luino Corsi: quest’anno c’è, stata una grande partecipazione, segnale buono perché vuol dire che è sempre alta la voglia di cultura e di sapere dei luinesi.

Il periodo per iscriversi alla sessione primaverile sta per terminare: aperte il giorno 1 marzo, le iscrizioni verranno ufficialmente chiuse il 5 aprile.

C’è stata una grande adesione anche, soprattutto per Cucina, che è “sold out”.

Qualche corso è ancora da completare: Cucito Base e Intermedio; Photoshop e fotoritocco; Stampa 3D; Inglese Base e Intermedio e Conversazione; Tedesco Base, Intermedio e avanzato

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Comune di Luino (www.comune.luino.va.it) oppure a g.buttice@comune.luino.va.it o ancora al numero 0332.543592