Ultimo giorno al Baff, miglior film “Indivisibili” e a Boldi il premio Stracult

baff 2017

Giunge all’ultima giornata la quindicesima edizione del BA Film Festival. Ecco gli appuntamenti che precedono la cerimonia di premiazione. Alle 11.00 allo Spazio Festival (Piazza San Giovanni) nell’ambito del Pro Patria Corner presentazione del libro Tigrotti – Oltre un secolo con la Pro Patria, di Giorgio Giacomelli e Carlo Fontanelli, a cura di Gigi Farioli.

A seguire, alle 12.00, proiezione di alcune opere di videoarte selezionate da Piero Deggiovanni per il MIBArt Multimedia Festival.

Alle 17.30 presso la Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio (Via Don Giovanni Minzoni, 1) possibilità di visitare la collezione di testi antichi ed esposizione straordinaria del Codice di Busto Arsizio (IX secolo) a cura del dott. Franco Bertolli.

L’appuntamento finale del festival (ingresso libero fino ad esaurimento posti), è in programma, come di consueto, al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio.

Alle 20.30 sfilata degli ospiti sul Red Carpet, alle 21 inizio della serata, presentata da Steve Della Casa e Catrinel Marlon.

La scaletta prevede anche la proiezione del documentario Telealtomilanese e Antenna3: il sogno e il cambiamento, con immagini dell’ultima uscita pubblica di Cino Tortorella, scomparso ieri.

Alle 23.00 a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (Via Magenta, 70), festa di chiusura e DJSet, in collaborazione con Secret Room (ingresso libero).

Tutti i premiati di questa edizione

Premio Made in Italy BAFF 2017 – Città di Busto Arsizio – Miglior Film : “INDIVISIBILI” di Edoardo De Angelis

Premio Made in Italy BAFF 2017 – La PREALPINA – Premio speciale: VERONICA PIVETTI

Premio Made in Italy BAFF 2017 – Il Giornale – Opera prima: “LE ULTIME COSE” di IRENE DIONISIO

Premio Made in Italy BAFF 2017 – STRACULT – MASSIMO BOLDI

Premio BAFF OFF 2017 – Radio Number One – Miglior colonna sonora: LELE MARCHITELLI

Premio Made in Italy BAFF 2017 – Istituto Cinematografico M. Antonioni – MARIANNA e ANGELA FONTANA

Premio Made in Italy BAFF 2017 – BAFC Film Commission – Premio tecnico: APULIA FILM COMMISSION

Premio Made in Italy BAFF 2017 – Eroi della carta stampata: MAURO GERVASINI

Premio Made in Italy BAFF 2017 – Carlo Lizzani Miglior sceneggiatura ROBERTO ANDO’

Premio Made in Italy BAFF 2017 – PROMOSERVICE ITALIA – Giornate del cinema d’animazione – VIRGILIO VILLORESI

Premio Made in Italy BAFF 2017 – Publitalia ’80 – Miglior Attore: ANDREA SARTORETTI

Premio Made in Italy BAFF 2017 – Came S.p.a. – Miglior Attrice: CLAUDIA POTENZA

Premio Speciale Made in Italy BAFF 2017 – Migliore attrice di commedia: VALERIA BILELLO

Made in Italy Scuole Baff 2017 – “Piuma” di Roan Johnson

Baff Short Cut 2017 – miglior cortometraggio “Ossa” di Dario Imbrogno

Baff Short Cut 2017 – Premio Speciale Rai Cinema – miglior cortometraggio “Quello che non si vede” di Dario Leone

Baff Short Cut 2017 – Menzione speciale al cortometraggio “Alfredo” di Flavio Capuzzo Dolcetta

Premio Amici del BAFF 2017 – GIGI BELLOTI e MARCO CANDIANI

Premio Mibart-Multimedia Festival – MARIA ELISABETTA MARELLI