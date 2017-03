Un aereo in volo sopra i carri di carnevale

varie gallarate

Al carnevale di Vergiate, che si è tenuto regolarmente in barba alle previsioni meteorologiche avverse, tra i tanti partecipanti, anche un invitato inedito. Visto l’utilizzo a Malpensa della “17L” per l’atterraggio in direzione Sud, un aereo è stato fotografato al momento dell’avvicinamento a terra.

Uno scatto che non si è lasciata scappare la lettrice Sabina Bongiovanni che lo ha subito condiviso con i fotografi appassionati “Malpensa News by AeroportiLombardi.it