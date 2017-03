Un albero è caduta sulla strada di viale Ippodromo

Foto varie

Si tratta di una grossa pianta che è caduta dalla riva che si affaccia su viale ippodromo finendo sulla carreggiata. L’incidente, fortunatamente, non ha coinvolto nessuno anche se ha travolto la fermata del bus.

L’albero è caduto intorno alle 12 di sabato 4 marzo e sul posto si sono recati i vigili del fuoco per mettere l’area in sicurezza e la polizia locale per dirigere il traffico.

La foto è di un lettore: Gabriele