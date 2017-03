Un box in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

In fiamme un box, al lavoro i vigili del fuoco

I vigili del fuoco della provincia di Varese, nella giornata di oggi sabato 18 marzo, oltre ai normali interventi di soccorso sono stati impegnati per quattro eventi significativi.

Galleria fotografica In fiamme un box, al lavoro i vigili del fuoco 4 di 4

Tre incendi bosco e sterpaglie: a Leggiuno in via Marzaro, a Cocquio Trevisago in via Strada Stazione e a Mozzate (provincia di Como) in via Varese.

Alle ore 16:30 nel comune di Cuasso al Monte in via Galimberi, un’abitazione è stata interessata da un incendio. Le fiamme presumibilmente hanno avuto origine all’interno di un box adiacente l’edificio.

Il rogo ha distrutto due veicoli posteggiati all’interno della rimessa e il tetto dell’unità abitativa. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro automezzi, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.